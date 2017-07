Photo: internet



Hanoï (VBN) - Une Journée du tourisme en ligne sera organisée pour la première fois le 5 juillet à Hô Chi Minh-Ville par l’Association du commerce électronique du Vietnam, en coordination avec le Département général du tourisme et le Département du commerce électronique et des technologies de l’information.Cet évènement favorisera les liens entre voyagistes et entreprises spécialisées dans les technologies de l'information, le marketing ou le paiement en ligne, les assurances, ...Quatre thèmes principaux seront abordés: "tourisme en ligne, une tendance irréversible", "agent du tourisme en ligne, qui est le plus fort?", "tourisme en ligne, à partir des entreprises", et "développement du tourisme à l'ère du numérique".Cette Journée du tourisme en ligne permettra aux gestionnaires d'hôtels, d'agences de voyage, de restaurants, de sites touristiques, d'entreprises de transport, d'assurance... de se rencontrer et de discuter des nouveaux défis et opportunités du tourisme en ligne.Ce sera aussi l'occasion pour les organes étatiques concernés de connaître les nouvelles tendances de développement du tourisme en ligne. -CPV/VNA