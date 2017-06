Le président Tran Dai Quang effectuera une visite officielle en Russie et en Biélorussie du 26 juin au 1er juillet. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Sur invitation du président russe Vladimir Poutine, le président Tran Dai Quang effectuera une visite officielle en Russie et en Biélorussie du 26 juin au 1er juillet.

Au cours de ces dernières années, les relations politiques entre le Vietnam et la Russie n'ont en effet cessé de se renforcer, de se développer et de s’approfondir dans un climat de grande confiance réciproque, donnant lieu à des échanges réguliers de délégations de haut rang. Les deux pays ont des points de vue en commun sur plusieurs questions internationales et régionales, se coordonnent étroitement et soutiennent mutuellement lors des forums internationaux.

La coopération économique et commerciale bilatérale connaît un développement dynamique. Le Comité inter-gouvernemental sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique a vu le jour en 1992 et a été porté à un plus haut niveau en 2011. Le conseil d’entreprises Vietnam-Russie a été créé pour soutenir la promotion commerciale et d’investissement de la communauté d’entreprises des deux pays. En 2017, les deux pays ont reconnu mutuellement l’économie de marché de chaque pays.

Le commerce bilatéral a atteint environ 2,2 milliards de dollars en 2015 et 2,7 milliards de dollars 2016. Il a atteint 1,37 milliard de dollars en cinq premiers mois de l’année. Les deux pays envisagent de le porter à 10 milliards de dollars en 2020. Le Vietnam exporte vers la Russie, pour l’essentiel, téléphones, textile-habillement, produits agricoles et aquatiques… et importe essence, pétrole, acier, engrais, machines... Le Vietnam et les pays de l'Union économique Asie-Europe ont officiellement signé l’accord de libre-échange le 29 mai 2015 et cet accord est entré en vigueur le 5 octobre en 2016.

En matière d'investissement, pour l’heure, la Russie est classée 23e dans la liste des 116 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 118 projets cumulant 1,1 milliard de dollars de capitaux enregistrés. L'investissement russe au Vietnam augmente rapidement d'une année à l'autre, essentiellement dans l'exploitation minière et l'industrie manufacturière... tout en s'étendant à d'autres secteurs comme la banque, les télécommunications.... L'investissement vietnamien en Russie a également augmenté rapidement ces dernières années, avec 18 projets totalisant 2,4 milliards de dollars, majoritairement dans le pétrole, l’agriculture et le commerce.

En plus, les activités d’échanges culturels sont régulièrement organisées pour renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples. Les deux pays organisent à tour de rôle des journées culturelles au Vietnam et en Russie. Ce pays reste un des 10 marchés touristiques en bonne croissance au Vietnam. L’an dernier, le Vietnam a accueilli 430.000 touristes russes. Rien au 1er trimestre de cette année, 150.000 touristes russes sont arrivés au Vietnam.

La coopération dans l’éducation et la formation entre les deux pays est bonne. La Russie soutient le Vietnam dans la formation des ressources humaines. Pour l’heure, plus de 5.000 étudiants vietnamiens suivent des études en Russie.

En plus la consolidation de la coopération dans la sécurité et la défense, la coopération scientifique-technologique est maintenue. Vietnam et Russie ont réalisé près de 60 projets de recherche et de transfert technologique sans compter la bonne coopération décentralisée.

La communauté des Vietnamiens en Russie a d’importantes contributions au pays d’origine et est toujours en tête dans les activités philanthropiques.

Enfin, la base juridique de la coopération Vietnam-Russie est assez complète et continue d’être perfectionnée. Depuis 1991, les deux pays ont signé plus d’une centaine de documents de coopération dans tous les domaines allant de économie, du commerce en passant par l’électricité nucléaire, l’éducation, la formation, les sciences, les techniques et la militaire.

Cette visite du président vietnamien Tran Dai Quang et son épouse revêt une signification importante et affirme que le Vietnam attache de l’importance et souhaite renforcer la relation avec la Russie pour créer une force motrice afin de promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Lors de cette visite, les deux parties vont discuter, évaluer des activités de coopération bilatérale ces derniers temps, échanger des orientations et convenir des mesures pour promouvoir leur coopération dans les temps à venir, discuter des questions internationales et régionales d’intérêt commun, affirmer continuer de coordonner les actions et soutenir mutuellement lors des forums internationaux et régionaux pour répondre aux intérêts de chaque pays respectif. -VNA