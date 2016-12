Une fête du compte à rebours pour accueillir 2017 à Hanoi

Le chanteur Noo Phuoc Thinh. Photo: Internet

Hanoi (VNA) - Le 31 décembre prochain, le compte à rebours de l’année 2017 (programme "Heineken Countdown Party"), évènement attendu par tous les jeunes souhaitant fêter ensemble le passage à la nouvelle année, aura lieu au bord du lac de l’Epée Restituée, dans l’arrondissement de Hoan Kiêm à Hanoi.

Il s’agit de l’une des activités culturelles, artistiques et sportives qui seront organisées dans la capitale de Hanoi au moment du passage au Nouvel an 2017, lequel sera transmis en direct sur la chaîne VTV1 de la Télévision du Vietnam à partir de 21h45.

De nombreux chanteurs et groupes de musique célèbres du Vietnam dont la diva My Linh, le musicien Phuong Uyên, les chanteurs Noo Phuoc Thinh, Trong Hiêu Idol, Suboi, Dinh Manh Ninh, Bao Trâm, Yên Lê, Janice Phuong, Jayden, Oplus... ont répondu à l'appel et seront sur scène.

Organisé pour la première fois au Vietnam en 2008, le "Heineken Countdown" est devenu un événement attendu par tous les jeunes pour fêter la nouvelle année. -CPV/VNA