Une exposition sur Hoang Sa et Truong Sa à Lam Dong

Exposition intitulée «Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques». Photo: VNA



Lam Dong (VNA) - Le Service de l’Information et de la Communication de la province de Lam Dong a inauguré mardi au bourg de Cat Tien une exposition intitulée «Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques».

Pour la première fois, les habitants de cette localité des hauts plateaux du Centre peuvent voir de leurs propres yeux des vieilles cartes et archives attestant la souveraineté vietnamienne sur ces deux archipels.

L’exposition durera jusqu’au 13 avril.



Auparavant, trois autres localités de Lam Dong, à savoir Da Lat, Bao Loc et Duc Trong, avaient aussi accueilli cette exposition.

L'exposition «Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques» vise à sensibiliser la population locale, les jeunes en particulier, ​à leur responsabilité dans la protection de la souveraineté insulaire et maritime du pays, a dit le directeur du Service de l'Information et de la Communication de Lam Dong, Nguyen Viet Van. -VNA