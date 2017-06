L'assistant du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Sanh Chau (au micro) à l'exposition. Photo: VNA





Moscou (VNA) - Plus de 130 photos sur le Vietnam et ses habitants sont exposées à Moscou avant la visite officielle du président vietnamien Tran Dai Quang en Russie.

Le vernissage de cette expo a eu lieu le 20 juin en présence des diplomates et des étudiants vietnamiens et russes ainsi que des vétérans russes qui se sont battus aux côtés du Vietnam durant la guerre passée.



​Dans son allocution, Valery Nikiforov, directeur de l'Association russe "Photo Center" - l'organisateur de l'événement, a déclaré que cette exposition permet au public russe de s'informer sur le développement politique et économique du Vietnam au cours de ces dernières années et de lui présenter la beauté de sa nature, sa culture et ses habitants.



L​'assistant du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Sanh Chau, qui est aussi l'envoyé spécial du Premier ministre sur les questions de l'UNESCO, a remercié l'organisateur, notant que ces photos reflètent la profondeur et l'histoire des relations de longue date entre le Vietnam et la Russie et l'amitié entre les deux peuples.



Les ​clichés ​montrent le Vietnam dans son intégration mondiale et des jalons historiques des relations entre le Vietnam et la Russie. Ils présentent également des potentiels économiques du pays.



Clôture de l’exposition : le 2 juillet. -VNA