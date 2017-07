Cérémonie d’ouverture de l'exposition. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L’ambassade du Vietnam en République tchèque (R. tchèque), le ministère vietnamien de l’Information et de la Communication et les autorités du 1er arrondissement de Prague, ont conjointement organisé l’exposition photographique intitulée "Vietnam : pays et hommes - une vue des mers et îles" du 12 au 14 juillet ​sur la place de la République ​à Prague.



Étaient présents, ​entre autres, le vice-ministre vietnamien de l’Information et de la Communication, Hoang Vinh Bao, la vice-ministre tchèque de la Culture, Anna Malouskova, le chef du 1er arrondissement, Oldrich Lomecky.



​Dans son discours, l’​ambassadeur vietnamien en R. tchèque, Ho Minh Tuan, a souligné l’importance de l’organisation de l​'exposition dans la consolidation de l’amitié entre les deux pays. Il s’agissait d’une des activités que l’​ambassade vietnamienne en R. tchèque organiserait en 2017 afin de promouvoir le Vietnam ​auprès des amis internationaux dont les Tchèques, a-t-il affirmé.



Le vice-ministre de l’Information et de la Communication, Hoang Vinh Bao, a indiqué que le Premier ministre vietnamien avait approuvé, en 2013, une stratégie d’exploitation et d’utilisation durable des ressources maritimes et de protection de l’environnement maritime à l’horizon 2020 et vision 2030. Les ressources et l’environnement maritimes jouent en effet un rôle spécial dans le développement socio-économique, notamment dans la protection de la souveraineté nationale, des droits et intérêts légitimes dans les zones maritimes et la sécurité maritime. Un des contenus principaux de cette stratégie est de promouvoir la beauté des mers et îles du Vietnam, de la vie des Vietnamiens, etc.



De son côté, la vice-ministre de la Culture, Anna Malouskova, a passé en revue les résultats obtenus dans la coopération culturelle entre les deux pays ces dernières années, en espérant que cette exposition aiderait les Tchèques à mieux comprendre le Vietnam et à resserrer les relations entre les deux pays.



Cette exposition a présenté une centaine de photos en couleurs de grand format, qui ont dévoilé la beauté des 3.000km de côtes et des 3.000 îles du Vietnam, la vie culturelle originale des pêcheurs vietnamiens, ainsi que les réalisations de l’économie maritime et insulaire du pays. -NDEL/VNA