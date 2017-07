Une œuvre à l'exposition. Photo: comité d'organisation

Hanoi (VNA) - Une exposition de photos intitulée «Les ruines et l'héritage bouddhiques» a été inaugurée lundi à Hanoi.Organisée par le Centre culturel indien relevant de l'​ambassade d'Inde au Vietnam, l'exposition présente 70 ​clichés prises par le photographe, cinéaste et historien de l'art Benoy K Behl.Cette exposition offre une vue globale sur l'art du bouddhisme depuis ses débuts et emmène le public à suivre un pèlerinage visuel ​de la vie d​e Bouddha: son lieu de naissance, son illumination, son premier sermon et son renoncement définitif.Des photos ont été prises en Inde, au Bangladesh, au Sri Lanka, au Tibet, au Népal, au Bhoutan, en Afghanistan, en Ouzbékistan, en Sibérie et en Kalmoukie (Russie), en Chine, en Mongolie, au Japon, au Vietnam, au Myanmar, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge et en Indonésie.Benoy K Behlpossèdeplus de 35.000 clichés sur des monuments et patrimoines culturels asiatiques. Il a également réalisé plus de 100 documentaires sur l'histoire de l'art et ses expositions ​ont été chaleureusement​ accueillies ​dans plus de 28 pays à travers le monde.L'exposition se déroule jusqu'au 28 juillet au Centre culturel indien à Hanoi. ​​Entrée gratuite. -VNA