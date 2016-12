Une espèce de fougère découverte dans des grottes karstiques de Quang Binh

Quang Binh (VNA) - Des scientifiques américains et vietnamiens ont découvert une nouvelle espèce de fougère dans des grottes de la province de Quang Binh.

Crédit photo: Parc national du Vietnam Phong Nha-Ke Bang

Appartenant à la famille des dryopteridaceae, cette fougère, baptisée ​Polystichum quangbinhense, pousse à une ​altitude 120m, dans des conditions ombragées et humides.

Les scientifiques, qui font partie d'un programme conjoint entre le parc national du Vietnam Phong Nha-Ke Bang, le jardin botanique américain du Missouri et d'autres partenaires, ont découvert cette fougère edans les grottes karstiques de Doi et So Dua de ce parc.

Les scientifiques l’ont inscrite sur la liste des espèces en danger critique selon les critères de la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Selon eux, sa découverte est importante pour l'étude du genre. Une autre espèce a été trouvée dans le sud de la Chine.

Le parc abrite 248 espèces de fougères, de 26 familles. -CPV/VNA