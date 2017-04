Une délégation du ministère du Plan et de l'Investissement en visite de travail au Japon

Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung (droite) et le ministre japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, Kenichi Ishi ont un entretien. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Le Vietnam est bien conscient que ses relations avec le Japon sont de plus en plus importantes dans ce contexte de changements rapides sur la scène régionale comme mondiale.

C’est ce qu’a déclaré le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung, à la tête d’une délégation en visite de travail au Japon, lors de son entretien le 11 avril à Tokyo avec le ministre japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, Kenichi Ishi.



« Le Vietnam accorde une attention particulière à son partenariat stratégique approfondi avec le Japon, et veut le porter à un niveau supérieur », a-t-il annoncé.

Kenichi Ishii a souligné que son ministère a travaillé en étroite collaboration avec le ministère du Plan et de l'Investissement pour réaliser des projets d'infrastructure de haute qualité au service de la croissance économique du Vietnam.



Le même jour, lors ​d'une séance de travail avec le président de l’Agence japonaise de coopération internationale ( JICA), Shinichi Kitaoka, le ministre vietnamien Nguyen Chi Dung a remercié le gouvernement japonais et la JICA pour ​l'assistance et ​le soutien accordés au Vietnam dans le développement de ses infrastructures socioéconomiques. Il a également affirmé que nombre de grands projets contribuaient efficacement au développement du pays.



Auparavant, toujours le 11 avril, Nguyen Chi Dung a travaillé avec le secrétaire général du Parti Libéral-Démocrate (PLD) et président de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam, Toshihiro Nikai.

Toshihiro Nikai a espéré que le Vietnam et le Japon augmenteront leurs activités de coopération et ​leurs échanges d’amitié.



Le ministre Nguyen Chi Dung a affirmé que le Vietnam reconnaissait et appréciait hautement l'aide précieuse du gouvernement japonais et les contributions de la communauté des hommes d’affaires ​japonais pour son développement socioéconomique, et que le Vietnam attachait toujours une grande importance aux relations entre les deux pays.



Il a déclaré que sa visite au Japon ​avait pour objet de discuter et de rechercher de nouvelles visions et orientations de leur coopération future. Il a également espéré que le gouvernement japonais fournira au Vietnam plus d'aides publiques au développement (APD) avec de meilleures conditions.

Fin mars 2017, le Japon ​était le deuxième investisseur étranger au Vietnam avec 3.355 projets cumulant 42,49 milliards de dollars de capitaux enregistrés. Il est également un des premiers partenaires en commerc​e du Vietnam. Les échanges ont atteint 29,71 milliards de dollars en 2016​ pour une croissance annuelle de 4,3%.



Le Japon est ​également le plus grand fournisseur d'APD ​du Vietnam​ avec 1,8 milliard de dollars ​par an, représentant 30% du total des engagements des pays étrangers. -VNA