La délégation de Famtrip du Laos visite le complexe touristique Vinpearl Cua Hôi. Photo: baonghean.vn.

Hanoï (VNA) - Une délégation de Famtrip regroupant des représentants des agences de voyages et des agences de presse du Laos ​était, du 22 au 25 juin, dans la province de Nghê An (au Centre) pour y étudier les produits touristiques.

Le 23 juin, elle a examiné les services touristiques de Nghê An tels que le complexe touristique Vinpearl Cua Hôi, le village de production du saumure de Hai Giang I, l’hôtel Muong Thanh Cua Lo, etc.

Les jours suivants, la délégation laotienne a visité les sites touristiques connus de Nghê An tels que l’île Chè (district de Thanh Chuong), Muong Thanh Safariland, le village natal du Président Hô Chi Minh et la place Hô Chi Minh.

Samedi 24 juin, le Service du tourisme de Nghê An a organisé un ​colloque pour examiner les résultats de la visite de la délégation laotienne. Par ailleurs, un accord de coopération sur le développement touristique entre des provinces laotiennes et Nghê An a été signé.

Une bonne occasion pour le secteur touristique local de présenter ses services et produits touristiques et de chercher de nouveaux partenaires. -NDEL/VNA