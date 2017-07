Une délégation de bénévoles américains donne des consultations médicales gratuites à Thai Nguyên

Hanoï, 5 juillet (VNA) - Une délégation de bénévoles de l’Université américaine Mercer a offert, du 19 au 23 juin, des consultations et des traitements médicaux gratuits à des patients, des handicapés pauvres et des personnes méritantes de la Patrie de la province de Thai Nguyên (Nord).

Des bénévoles américains donne des consultations médicales gratuites à Thai Nguyên. Photo: NDEL.

Selon le Pr.-Dr. Vo Van Hà, chef de cette délégation, le programme de remplacement des prothèses et de consultations gratuites en faveur des patients et handicapés vietnamiens est organisé depuis 2009. Jusqu'à présent, ce programme a offert des consultations gratuites et distribué des médicaments à environ 42.500 personnes, ainsi que fourni des prothèses gratuites à 7.000 handicapés de 12 villes et provinces du Vietnam.

Cette année, ce programme a eu lieu à l’occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).

Pendant ses cinq jours de mission à Thai Nguyên, cette délégation a effectué des consultations médicales auprès de 850 patients et fourni des prothèses gratuites à 182 handicapés en situation difficile d’une valeur totale de 80.000 dollars. – NDEL/VNA