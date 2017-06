Une centrale solaire de 100 millions de dollars sera construite à Long An

Photo: Internet



Long An (VNA) - Une centrale solaire, d’une puissance de 100MW, sera construite sur une superficie de 125 ha dans la commune de Thanh An, district de Thanh Hoa, province de Long An (Sud).

Représentant un investissement total de près de 100 millions de dollars, ce projet est le fruit d’une coopération entre le joint-venture BCG Bang Duong et le groupe sud-coréen Hanwha.

La construction de cette centrale solaire devrait être ​lancée au premier trimestre 2018. Une fois en service en 2019, elle contribuera à augmenter ​la fourniture d'électricité, à réduire le réchauffement climatique, à mieux protéger l'environnement et à favoriser le développement socioéconomique local.



Le joint-venture BCG Bang Duong est spécialisé dans le développement d'infrastructures, l'immobilier et ​les énergies renouvelables, tandis que le groupe sud-coréen Hanwha fonctionne dans les domaines de la pétrochimie, de la construction, de la finance, du tourisme et du divertissement et des énergies renouvelables. -VNA