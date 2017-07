Hanoi (VNA) - Le café Quantum, sis 58 Tuê Tinh, à Hanoï, vous propose de pratiquer en toute simplicité vos langues étrangères les mardis et jeudis à partir de 19h00, dans une ambiance bon enfant. Le fondateur de ces échanges est un expatrié franco-suisse.

Vous souhaitez approfondir une langue ? Le café Quantum est là pour vous. Photo : Quantum

En raison de l’éloignement géographique, il est parfois difficile de rencontrer des personnes avec qui l’on pourrait échanger dans une langue qui n’est pas la sienne. Et voyager coûte cher. Aussi, sont organisés au Quantum Café des groupes de discussion en diverses langues étrangères : vietnamien, français, anglais, allemand, chinois, russe, coréen, japonais…Fondés par un expatrié franco-suisse il y a deux ans, ces échanges sont vus comme des occasions de perfectionner sa maîtrise des langues et de rencontrer des personnes ayant les mêmes centres d’intérêt. Ceux qui veulent apprendre le vietnamien apprécieront particulièrement cette opportunité de pouvoir travailler leur prononciation.Florian Ziegler, ledit fondateur, explique : «Quand on habite à Hanoï, on peut très vite se rendre compte que le monde des expatriés se concentre dans le quartier de Tây Hô et que le contact avec les Vietnamiens n’est pas toujours évident. En plus, la plupart des jeunes Vietnamiens sont très demandeurs en termes de langues mais n’ont pas toujours les moyens de pouvoir pratiquer autant qu’ils le voudraient. C’est comme ça que j’ai eu l’idée de créer ces rencontres. Comme beaucoup de Vietnamiens ont le contact facile et que les expatriés aiment partager les richesses culturelles de leurs pays, l’initiative s’est tout de suite avérée prometteuse».Comme les réunions font participer des natifs de tous les pays, il est aisé d’échanger dans une langue à propos de thèmes touchant au pays de cette langue et de découvrir ainsi plusieurs facettes de la culture de ce dernier.Une fenêtre sur le mondeParticiper au groupe de français fut ainsi la chance pour beaucoup de découvrir la «galette des rois» et son origine.Huê, 23 ans, responsable marketing, témoigne : «J’ai longtemps appris le français à l’Espace (Institut français de Hanoï) et j’ai senti que sur cette base scolaire , il fallait que je pratique la langue de manière moins impersonnelle. Aller à l’échange m’a permis d’utiliser le français non comme une fin mais un moyen pour communiquer avec une partie de la communauté francophone de Hanoï, ce qui est, au final, le vrai but quand on apprend une langue».Si vous voulez consolider vos apprentissages ou bien vous remémorez une langue que le temps et l’absence de pratique ont «rouillé», alors venez apporter votre contribution que ce soit pour parler dans votre langue natale ou dans la langue étrangère que vous affectionnez. C’est très facile : il n’y pas d’inscription requise et aucun frais à payer, il faut juste se libérer quelques temps et se lancer dans les discussions.Comme tout le monde se trouve dans la même situation, même les plus timides peuvent se sentir à l’aise et prendre la parole pour échanger sur des sujets de tous les jours dans une ambiance joviale loin du cadre formel des salles de classe.À Jérémy Soranzo, actuel organisateur des rencontres, de conclure : «Maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent très régulièrement et certains des participants se sont liés d’amitié en se voyant en dehors de réunions d’échanges. Cela produit une atmosphère amicale poussant les nouveaux arrivants à vouloir s’intégrer aux discussions et à développer leurs capacités linguistiques». – CVN/VNA