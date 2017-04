Un Vietnamien en lice au Championnat du monde Ironman 70.3

Hanoi (VNA) – Grâce à une bonne prestation aux Philippines lors de l’Ironman 70.3 Subic Bay, Pham Minh Quang est devenu le premier Vietnamien à se qualifier pour le Championnat du monde 2017. Une compétition sportive exigeante et difficile, qui aura lieu en septembre prochain aux États-Unis.

Pham Minh Quang lors de l’Ironman 70.3 Subic Bay 2017 disputé mi-mars aux Philippines. Photo : CVN



Une compétition exigeante et difficile



Comme son nom l’indique, l’Ironman 70.3 est une compétition de triathlon dérivée de l’Ironman. L’appellation «70.3» vient de la distance totale de la course en miles, soit 113,1 km, ce qui correspond à la moitié de la distance d’un Ironman classique. Les distances à parcourir pour chaque discipline sont de 1,9 km de natation, 90 km de vélo et de 21,1 km de course à pied. Ce label est la création et la propriété de la World Triathlon Corporation qui organise, depuis 2006, le Championnat du monde d’Ironman 70.3.



L’année dernière, deux athlètes vietnamiens ont participé à l’édition 2016, mais y ont été invités à titre exceptionnel afin d’encourager la pratique de ce sport au Vietnam. Pham Minh Quang, un Vietnamien de 30 ans travaillant actuellement à Singapour, a réussi une sacrée performance lors du tournoi Ironman 70.3 Subic Bay qui s’est tenu mi-mars aux Philippines. Il s’est classé quatorzième de son groupe d’âge (entre 30 et 34 ans), en couvrant la distance de 113 km en 5 heures, 50 minutes et 53 secondes, s’offrant ainsi un ticket pour le Championnat du monde 2017, qui se tiendra au Tennessee (États-Unis) en septembre.Une compétition exigeante et difficileComme son nom l’indique, l’Ironman 70.3 est une compétition de triathlon dérivée de l’Ironman. L’appellation «70.3» vient de la distance totale de la course en miles, soit 113,1 km, ce qui correspond à la moitié de la distance d’un Ironman classique. Les distances à parcourir pour chaque discipline sont de 1,9 km de natation, 90 km de vélo et de 21,1 km de course à pied. Ce label est la création et la propriété de la World Triathlon Corporation qui organise, depuis 2006, le Championnat du monde d’Ironman 70.3.L’année dernière, deux athlètes vietnamiens ont participé à l’édition 2016, mais y ont été invités à titre exceptionnel afin d’encourager la pratique de ce sport au Vietnam.

Il y a 5 ans, le fait d’obtenir un billet pour le Championnat du monde Ironman 70.3 était impensable pour Pham Minh Quang. À cette époque-là, il faisait ses études en France, était accros aux jeux vidéos et ne portait aucun intérêt au sport.



«Quand j’étais sur les bancs de l’école, au Vietnam comme en France, je passais de longues heures devant l’ordinateur. Je ne pratiquais aucun sport et j’étais un adolescent rebelle aux cheveux longs», se souvient Pham Minh Quang. «Une fois, j’ai été très irrité par le coiffeur qui s’était trompé en me coupant les cheveux. Comme j’étais trop stressé, j’ai eté mis mes chaussures et j’ai couru 20 km pour me défouler. De retour à la maison, j’ai réalisé que j’avais un don pour le sport. Je voulais pratiquer pour améliorer mon état de santé et ma qualité de vie», explique-t-il, le sourire aux lèvres.​