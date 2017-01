Un touriste britannique reçoit des biens oubliés dans un train du Vietnam

La lettre de remerciement du touriste britannique Gillion Lesky Dicorato. Photo: VNA



Nha Trang (VNA) - Une valise ​oublée le 10 janvier par un touriste britannique dans le train SE7 de Da Nang à Saigon avec son contenu intact a été remise le 11 janvier, à la gare de Nha Trang, à son propriétaire.

Le touriste britannique Gillion Lesky Dicorato a écrit une lettre de remerciement au capitaine du train SE7 Dang Ngoc Quat et à son équipe. Cet acte de bienfaisance a laissé une bonne impression à ce touriste britannique et à sa famille.

Gillion Lesky Dicorato et trois membres de sa famille ont voyagé en train SE7. Ils ont oublié ​un bagage sur le train après être descendu à la gare de Nha Trang.

Le touriste britannique et sa famille reçoivent leur valise. Photo: VNA



C'est Truong Dai Ngoc, un employé du train, qui a découvert les bagages en nettoyant le ​compartiment N° 2 du wagon 12, et ​prévenu le capitaine et ​les gardiens du train.



L'équipage a ouvert la valise et trouvé des biens précieux, entre autres, des téléphones mobiles, un Ipad, une montre, un sac à main, de l'argent, deux cartes ​bancaires. ​Ils ont pris contact ensuite avec le touriste pour lui restituer ses biens. –VNA