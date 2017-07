Inauguration du salon du livre en l'honneur 200 ans de la fondation de la Maison d’édition américaine HarperCollins, le 19 juillet à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Pour célébrer les 200 ans de la fondation (1817-2017) de la Maison d’édition américaine HarperCollins, la Compagnie de diffusion des livres du Vietnam a accueilli 20.000 livres parus chez elle à Hô Chi Minh-Ville.



Mercredi 19 juillet, à la librairie Fahasa Nguyên Huê à Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec la Maison d’édition HerperCollins, la Compagnie de diffusion des livres du Vietnam (Fahasa) a inauguré une exposition de 20.000 livres (environ 2.000 titres) sélectionnés en fonction de l’âge des enfants et adolescents et couvrant de nombreux domaines (éducation, littérature, économie, psychologie, compétences, etc.).



HarperCollins a été fondée par deux frères, James et John Harper à New York en 1817, puis a fusionné avec plusieurs maisons d’édition dont William Collins d’Angleterre (fondée en 1819), afin de devenir HarperCollins - l’une des plus grandes maisons d’édition du monde, qui opère aujourd’hui dans 18 pays. Chaque année, HarperCollins publie 10.000 titres en 17 langues.



Présent à l’ouverture de cette manifestation, David Wofson, vice-président du groupe de la Maison d’édition HarperCollins, a déclaré qu’il était surpris de voir l’intérêt que les Vietnamiens ont pour la lecture, et en particulier par les compétences linguistiques des enfants et des jeunes de Hô Chi Minh-Ville, pour qui lire des livres en anglais n’est souvent pas un problème.



Au cours de l’exposition qui dure jusqu'au 30 juillet, Fahasa propose 10% de réduction des prix sur tous les types de livres de HarperCollins et les livres pour enfants.-CVN/VNA