Quang Nam, 23 juillet (VNA) – Le Comité populaire de la province de Quang Nam en collaboration avec le journal Thanh Nien a organisé samedi soir une cérémonie de reconnaissance des personnes méritantes et un programme artistique ayant pour thème « Mot thoi hoa do (Un temps aux fleurs rouges) ».

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (2è à gauche) assiste à la cérémonie de reconnaissance des morts pour la Patrie et au programme artistique "Un temps aux fleurs rouges". Photo: VNA

Cet événement, qui s’inscrivait dans la cadre des activités de célébration du 70è anniversaire de la Journée nationale des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), a réuni le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et plus de 400 délégués.

Lors de la cérémonie, le chef du gouvernement a remis le certificat « Honneur d’Etat » à trois Mères héroïnes vivant dans le district de Que Son. Les responsables de Quang Nam ont remis des livrets d’épargne à des Mères héroïnes et des maisons du cœur à des familles méritantes.

Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté à la conférence-bilan des 20 ans de mise en œuvre des politiques en faveur des personnes méritantes dans la province de Quang Nam, rendu visite et remis des cadeaux à des familles méritantes locales. -VNA