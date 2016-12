Un petit prodige du piano s'est produit au Vietnam

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Evan Lê, un petit garçon américain d’origine vietnamienne, a surpris les téléspectateurs américains de la chaîne NBC pour ses dons de pianiste. Il s'est produit le 17 décembre dernier à Hô Chi Minh-Ville.



Evan Lê, le petit prodige des claviers, n’a pas fini de faire parler de lui. Photo : TT/CVN

Evan Lê est un véritable prodige. Né en 2011, il est le deuxième enfant d’une famille de Vietnamiens établie à Torrance, en Californie (États-Unis).



Ses parents ont acheté un piano pour son frère aîné, mais c’est Evan Lê qui a surpris tout le monde. Il a commencé à en jouer dès l’âge de… trois ans.



Ses parents l’ont dès alors inscrit à la Virtuoso’s Russian Music Academy à Westminster et, après seulement six mois, Evan Lê prit part au concours Vstar Kids et a raflé la troisième place. Il fait l’objet de grands espoirs. Ses professeurs louent sa capacité à jouer des morceaux sans regarder la partition après seulement quelques jours de pratique.



Un talent inné exceptionnel



Il a gagné une reconnaissance internationale en mars dernier lorsqu’il est apparu durant le programme télévisé Little Big Shots de la NBC. Le petit garçon a ébloui le présentateur Steve Harley par son interprétation de deux morceaux de musique classique.



Evan Lê est revenu au Vietnam pour se produire lors d’un concert caritatif intitulé «SOUL Christmas Charity Concert», qui a eu lieu le 17 décembre à Hô Chi Minh-Ville. Il a joué Diêm xua (Diêm d’autrefois) et Mua hông (Pluie rouge), deux œuvres connues du compositeur Trinh Công Son. Et le 19 décembre, il s'est produit également à Hôi An, aux côtés de la chanteuse Khanh Ly.



La totalité des recettes iront au Fonds de bourses de la musique Trinh Công Son destinés aux talents en situation précaire. -CVN/VNA