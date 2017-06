Conférence de presse. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Laboratoire Créatif, développé conjointement par la société UP Co-working Space et Hanoi Creative City, débutera le 25 juin dans la Hanoi Creative City au 1, rue Luong Yen, selon une conférence de presse donnée le 21 juin dans la capitale.L'espace est conçu comme une avenue pour les fabricants et les start-up afin de se rencontrer et de travailler ensemble dans un environnement créatif, en vue de former une communauté de créateurs et de start-up créant des produits de grande valeur, contribuant à accélérer le développement de l'industrie de l'innovation au Vietnam et dans la région.Hoai Nam, co-fondateur du Laboratoire Créatif, a déclaré que les entrepreneurs et les jeunes qui se joignent à l'espace profiteront d'infrastructures modernes pour la concrétisation de leurs idées ainsi que pour l’établissement de leurs relations avec des partenaires.En plus d'équipements modernes de divers secteurs scientifiques, le Laboratoire Créatif possède également environ 5.000 livres d'art, de technologies et d’affaires."Durant les premiers mois d'exploitation, le Laboratoire Créatif sera ouvert gratuitement à tous", a déclaré Nam, ajoutant qu’à l'avenir, des packages de services seront proposés à divers prix commençant à partir de 1 million de dongz (44 dollars) par mois. -CPV/VNA