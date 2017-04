Un navire de la Marine nationale néo-zélandaise à Da Nang

Le navire HMNZS TE KAHA de la Marine nationale néo-zélandaise. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Le navire HMNZS TE KAHA de la Marine nationale néo-zélandaise, avec à son bord 27 officiers et 150 membres d’équipage, a jeté l’ancre le 12 avril au port maritime de Da Nang pour une visite d’amitié de cinq jours dans cette ville centrale côtière.



La cérémonie d’accueil a vu la présence, entre autres, de représentants du Service des Affaires étrangères de Da Nang, du Commandement de la Marine populaire ​vietnamienne, du Commandement de la 5e zone de la Marine populaire vietnamienne, du Département des relations extérieures du ministère de la Défense, et de l’ambassade de la Nouvelle-Zélande et des attachés militaires néo-zélandais au Vietnam.

Durant ​leur séjour à Da Nang, les marins néo-zélandais rendront une visite de courtoisie aux ​responsables de Da Nang, aux dirigeants du Commandement de la 5e zone de la Marine populaire vietnamienne et au Commandement de la 3e zone de la Marine populaire vietnamienne.

Ils participeront en outre à des échanges sportifs avec leurs homologues vietnamiens, à des activités sociales à Da Nang, et visiteront des sites touristiques dans cette ville.

Avant ​leur escale au port de Da Nang, les membres d'équipage du navire HMNZS TE KAHA ont effectué quelques exercices avec leurs homologues vietnamiens sur la transmission des informations. -VNA