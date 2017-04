Un groupe singapourien prévoit de lancer un projet de 400 millions de dollars à Ninh Thuân

Hanoï (VNA) - La SARL Sinenergy Holdings, unité du groupe singapourien SHS Holdings Singapore, souhaite investir dans un projet de centrale solaire photovoltaïque et d’agriculture high-tech dans la commune de Phuoc Huu, district de Ninh Phuoc, province de Ninh Thuân.



Implanté sur 832 ha, ce projet serait crédité d’un investissement total de 400 millions de dollars. Son entrée en service est prévue en juillet 2019. La centrale solaire photovoltaïque devrait atteindre une puissance annuelle de 300 MW.



En ce qui concerne l’agriculture high-tech, l’investisseur accordera la priorité à la culture des fruits et légumes locaux, avec une partie de la production qui devrait être exportée vers Singapour.



C’est ce qui ressort de la récente rencontre entre le président du Comité populaire de la province de Ninh Thuân, Luu Xuân Vinh, et des dirigeants de la SARL Sinenergy Holdings.-CPV/VNA