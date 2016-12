Un four de matériaux de construction de la dynastie des Tran découvert à Yen Bai

L'un des objets trouvés à Yen Bai (photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Des fouilles archéologiques sur le site Pu Luon Xe dans le hameau 7, commune de Tan Linh du district de Luc Yen, province de Yen Bai (Nord), ont mis à jour un four de matériaux de construction datant de la dynastie des Tran.

L'information a été communiquée lors d'une réunion consacrée aux premiers résultats de la campagne de fouilles qui a été lancée le 27 octobre 2016 par le Centre de recherche de la Citadelle impériale (RCIC), sous couvert de l'Académie des sciences sociales du Vietnam et le musée de la province de Yen Bai.

Le four a été utilisé pour produire divers matériaux tels que briques, tuiles, statues et divers types de tours préfabriquées utilisées pour dans la construction des sites de la colline Hac Y et de la pagode Ben Lan, dans le district de Luc Yen, qui ont été inscrits à l’inventaire national en 2001.

Les produits de ce four ont tous été datés d’entre le XIIIe et le XIVe siècle, c’est-à-dire durant la dynastie des Tran.

Le professeur adjoint et docteur Bui Minh Tri, directeur du RCIC, a déclaré que c'était la première fois qu'un four de matériaux de construction de cette dynastie est découvert au nord du pays.

Cette découverte permettra d’approfondir l’étude de la production de matériaux et des techniques de construction de la dynastie des Tran, mais aussi à sensibiliser la population locale sur la préservation et la promotion des valeurs de ce site.

En 2011, le musée de la province de Yen Bai a collaboré avec l'Institut d'archéologie du Vietnam pour mener des fouilles sur le site relique de Pu Luon Xe.

Après avoir creusé 11 zones à la base d'une colline, les traces d'une rangée de briques et d'un vieux mur de briques ont été trouvées. En 2015, le musée et le RCIC ont continué de fouiller le site et ont découvert de nombreux morceaux de briques, de tuiles et de motifs décorés. -CPV/VNA