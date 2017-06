Une scène dans le film. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Le film vietnamien Co Gai Den Tu Hom Qua (La demoiselle arrivée hier), a été nommé pour un prix au 21e Festival international du film fantastique de Bucheon - BIFAN, qui aura lieu du 13 au 23 juillet à Bucheon, en République de Corée.



Ce long-métrage concourt dans la catégorie World Fantastic Blue, laquelle comprend des films de différents genres allant de la non-fiction à la fiction, de la comédie à la romance.



Basé sur le roman éponyme de Nguyen Nhat Anh, un auteur à best-sellers de Ho Chi Minh-Ville, le film est une comédie romantique sur les adolescents réalisée par Phan Gia Nhat Linh.



Lancé en 1997, le BIFAN a énormément progressé en renommée, devenant l’un des principaux éléments de l’image de Bucheon. Chaque année, ​ce festival présente environ 300 films de tous genres et du monde entier, tout en étant, par ailleurs, à l’origine de la réussite de nombreux nouveaux projets cinématographiques. Participer au BIFAN est une grande opportunité pour "La demoiselle arrivée hier" afin d'être plus largement présenté au public et aux professionnels du monde entier. -CPV/VNA