Un été 2017 prometteur pour le tourisme vietnamien

Hanoi (VNA) - Cette année, les professionnels du tourisme ont prévu une hausse significative du nombre de voyageurs pour les périodes festivales et proposent en ce sens une série de promotions à partir des prochains jours fériés des 30 avril et 1er mai.

Après le tournage du film "Kong : Skull Island", la grotte Tú Làn de la province de Quang Binh (Centre) est devenue une destination prisée des voyageurs.

Photo : VNA/CVN



Cet été sera définitivement une bonne période pour le tourisme vietnamien. Ainsi, l’agence Vietravel Hanoi estime que le nombre de voyageurs augmentera de 18% à 20% par rapport à l’année dernière.Nguyên Van Tài, directeur du voyagiste VietSense Travel, prévoit : «Les meilleures destinations seront la ville de Dà Nang (Centre), avec son festival de feux d’artifice, et l’île de Phu Quôc (province de Kiên Giang, Sud), dont les services ont connu une nette amélioration ces dernières années. Les projections dont nous disposons augurent d’une augmentation de la fréquentation touristique aux environs de 30%».Outre les séjours et croisières à l’intérieur du pays, les voyagistes prévoient également une croissance du nombre de touristes vietnamiens à l’étranger. En effet, l’enchaînement des jours fériés à la fin du mois d’avril et au début du mois de mai permet de visiter plusieurs pays dans la région (Chine, République de Corée, Japon, et d'autres pays d’Asie du Sud-Est) avec un minimum de contraintes professionnelles.Une large palette de promotions pour les voyageurs

Le marché flottant de Cái Rang à Cân Tho (Sud) est une destination de choix pour les voyageurs.

Photo : VNA/CVN



Dès le mois de février, les voyagistes ont proposé une série de promotions alléchantes, au Vietnam et à l’étranger, et ce afin de profiter au mieux de cet afflux de touristes supplémentaires. Ainsi, l’agence ABC Travel a présenté une batterie de rabais allant jusqu’à 39%, et ViettranTour a lancé 2.000 offres de voyage à bas prix pour cet été. «De nombreux clients nous ont demandé des séjours de plus de quatre jours. De ce fait, nous avons dû négocier avec nos partenaires afin d’obtenir des promotions plus intéressantes», explique Pham Thi Bich Ngoc, directrice adjointe de ViettranTour. En plus des tarifs déjà peu onéreux, SaigonTourist propose même des réductions pour les groupes dont les réservations comptent six personnes ou plus.Les compagnies de transport ont aussi très rapidement saisi la tendance. À la mi-mars, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines proposait déjà des billets d’avion à partir de 299.000 dôngs (hors taxes) et valables jusqu’au 31 octobre 2017. Pour le même prix et pour la même saison, Vietjet Air a offert un million de billets d’avion en solde. De la même façon, la Société de transport ferroviaire de Hanoï a également offert aux voyageurs une réduction des prix de billets de train pour les trajets de plus de 1.000 km.C’est ainsi un très bon été qui semble vouloir se dessiner et pour les voyageurs et pour les professionnels du tourisme. -CVN/VNA