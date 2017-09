La Journée des jeunes inventeurs 2016. Photo : YMV/CVN

Hanoï (VNA) - Il est temps pour Young Makers Vietnam de lancer son Young Makers ​Day (YMD). La Journée des jeunes inventeurs 2017 sera organisée à Hô Chi Minh-Ville le 24 septembre, puis à Hanoï le 1er octobre.



Le YMD a pour but de donner une vision plus claire sur le niveau des sciences et des technologies et de la créativité au Vietnam, et d’encourager les jeunes sur la voie du développement scientifique et technologique. C’est aussi, tout simplement, une aire de jeux pour les «jeunes créateurs» qui peuvent exposer et échanger des produits scientifiques, technologiques et créatifs.



Young Makers Vietnam a divisé sa journée en trois parties avec un forum des jeunes inventeurs, une foire aux nouvelles inventions et des ateliers sur différentes compétences.



Le forum abordera différents points dont les opportunités d’emploi actuelles et la situation des ingénieurs vietnamiens face aux ingénieurs étrangers.



De son côté, la foire présentera différents produits et inventions nés dans l’esprit de «jeunes inventeurs» potentiels à travers tout le pays. Différentes entreprises exposeront aussi leurs nouveaux produits technologiques.



Enfin, une série de dix forums portant sur autant de thèmes différents abordera des questions concrètes pour les inventeurs et les étudiants.



Young Makers Vietnam est une organisation à but non lucratif créée en 2014. Sa mission : soutenir et apporter son aide aux jeunes inventeurs. Young Makers Vietnam a déjà contribué au développement des ressources humaines scientifiques et techniques du pays et a aidé élèves et étudiants à accéder à la science d’une manière plus pratique et intuitive.



Young Makers Day est l’un des trois grands programmes de Young Makers Vietnam aux côtés de Young Makers Challenge et de Young Makers Camp. C’est le premier programme national de promotion et d’inspiration pour les jeunes.



Rejoignez le YOUNG MAKERS DAY 2017, gratuitement, en complétant des fiches de renseignements sur les sites suivants :

Région du Sud : http://bit.do/ymdhcm

Région Nord : http://bit.do/ymdHN. -CVN/VNA