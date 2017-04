Un congrès pour l’épanouissement des personnes handicapées

Hanoi, 14 avril (VNA) – L’Association de protection des personnes handicapées et des orphelins du Vietnam a tenu vendredi 14 avril à Hanoï son 5ème congrès pour le mandat 2017-2022, en présence de 287 délégués.

Vue du 5e congrès de l’Association de protection des personnes handicapées et des orphelins du Vietnam. Photo : journal Tin tuc

S’adressant au congrès, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a salué ses contributions qui ont permis, durant ces 25 dernières années, de faciliter la vie de plusieurs dizaines de millions de personnes vulnérables.Je demande au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et aux autorités à différents échelons de favoriser davantage les activités de cette association, a-t-il déclaré.Et ces activités ne doivent pas se limiter à un aspect humanitaire, mais porter aussi sur la critique, l’élaboration de politiques, la supervision du dispositif légal en faveur des handicapés et des enfants en situation difficile. Je saisis cette occasion pour lancer un appel aux entreprises et à tous les Vietnamiens, les invitant à faire preuve de générosité envers ces personnes vulnérables, a-t-il indiqué.Ces dernières années, le Parti et l’État avaient adopté de bonnes politiques en faveur des personnes handicapées que ce soit en termes de soins médicaux, de rééducation fonctionnelle ou d'accès à l’emploi, pour qu'ils puissent vivre une vie normale et mieux s’intégrer dans la société.Parmi les 2,7 millions d’handicapés bénéficiaires de subventions mensuelles, près de 900.000 souffrent de handicaps graves ou extrêmement graves. Des centaines de milliers d’handicapés ont été équipés de fauteuils roulants et ont reçu des soins médicaux. Toutes les villes et les provinces centralisées ont établi des réseaux de centres de réadaptation fonctionnelle. Les enfants handicapés ont pu être scolarisés tandis qu’un plus grand nombre de personnes handicapées ont trouvé un emploi.Durant ces cinq dernières années, le comité central de l’Association de protection des handicapés et des orphelins du Vietnam et ses organisations membres ont mobilisé des aides en espèces et en nature d’une valeur totale de 1.862 milliards de dôngs, dont quelque 80% provenant des sources domestiques. L’association a fourni des aides à plus de 6 millions de personnes handicapées, orphelins et autres personnes vulnérables.A l’issue du congrès, Luong Phan Cu a été élu président de l’Association de protection des personnes handicapées et des orphelins du Vietnam. - VNA