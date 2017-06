Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La semaine dernière, au Conservatoire de musique de Ho Chi Minh-Ville, le chef d'orchestre espagnol Unai Urrecho et le pianiste Alexander Selitser se sont produits lors d'un concert célébrant les 40 années des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Espagne.





Photo: NDEL

Avec l'Orchestre Philharmonique de Saigon, ils ont joué "Andaluza", le 2e volume de 12 Danza Española de Granados pour piano, le concerto N° 5 pour piano et le symphonie N° 7 de Beethoven.Le chef d'orchestre Urrecho a commencé sa carrière à un âge précoce dans l'Orchestre symphonique d’Arrasate. Il a complété ses études sous Maestro Sygmon Kawalla, à l'Université Chopin de Varsovie, en Pologne.Il enseigne actuellement à l'Université de Suwon, en République de Corée. Il a été fondateur et directeur artistique de l'orchestre du festival de l’Académie Hwaseong. Depuis 2013, il est directeur artistique et chef d'orchestre principal de l'Orchestre philharmonique et du chœur de Kwangsung.Le pianiste Selitser a reçu un doctorat en musique au conservatoire d'état de Saint-Pétersbourg en Russie. Il a joué dans divers récitals et concerts en Russie, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en République de Corée.Depuis 2004, il occupe le poste de professeur invité à l'Université de Suwon. Il a aussi fait partie de jury dans différentes universités de République de Corée. -CPV/VNA