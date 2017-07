Photo : VNA

Bucarest (VNA) - Le chantier naval de Vard, dans la région de Tulcea, en Roumanie, prévoit de recruter 300 soudeurs et ferronniers vietnamiens pour renforcer son personnel en raison de commandes abondantes.



Le directeur général de l'entreprise, Vard Tudorel Topa, a déclaré que le chantier naval souffre d'une grave pénurie de ressources humaines, mais il n'a pas réussi à recruter des travailleurs locaux.



Dans la première phase de son plan de recrutement, il compte embaucher 300 travailleurs vietnamiens, a-t-il ​précisé.



Vard est l'un des plus importants chantiers navals en Roumanie et le plus grand d​u genre à Tulcea. De nombreux travailleurs qualifiés ont quitté ce lieu pour d'autres pays européens comme l'Allemagne et le Royaume-Uni où ils peuvent gagner 2.000 à 3.000 euros par mois contre seulement 670 euros par mois en Roumanie. - VNA