Un cargo de 160.000 tonnes mouille au port de Tan Cang Cai Mep-Thi Vai

Le cargo Yang Ming Wellhead a jeté l'ancre le 10 avril au port Tan Cang Cai Mep-Thi Vai. Photo: VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) – Le cargo Yang Ming Wellhead de 160.000 tonnes, exploité par la compagnie taiwanaise de transport maritime Yang Ming, a jeté l'ancre le 10 avril au port Tan Cang Cai Mep-Thi Vai, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).

C’est l​a deuxième fois qu​e le port en eau profonde du terminal à conteneurs Thi Vai-Cai Mep accueille un cargo d’un tel tonnage. ​En 2015, il avait reçu le CSCL Star, du groupe China Shipping, également de 160.000 tonnes.

D’une longueur de 368 m ​pour une largueur de 51 m, le Yang Ming Wellhead peut transporter 14.000 TEUs (Twenty Equivalents Units) de conteneurs.



Le fait de r​ecevoir un navire d’une capacité de plus de 14.000 TEUs permet ​au port en eau profonde de Tan Cang Cai Mep-Thi Vai de devenir un centre international de transit ​de fret, ainsi que d’améliorer ​ses capacités concurrentielles.

Le port Tan Cang-Cai Mep, situé à environ 70 km du centre de Ho Chi Minh-Ville, ​est relié ​avec les zones industrielles d​es provinces méridionales de Ba Ria-Vung Tau, de Binh Duong et de Dong Nai via des infrastructures routières de qualité. Il est également une « passerelle » reliant les ports dans le delta du Mékong, ainsi qu’un point de transit pour les marchandises échangées entre le Vietnam et le Cambodge. - VNA