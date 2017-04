Un an après Formosa, le tourisme balnéaire de Quang Tri reprend des couleurs

La plage de Cua Viet. Photo: quangtri360.com

Hanoï (VNA) - Un an après la mort massive de poissons et autres fruits de mer causée par la société de sidérurgie Hung Nghiep Formosa, les touristes ont commencé à revenir sur les plages de la province de Quang Tri.



Formosa a pollué plus de 200 km de littoral en avril dernier, tuant plus de 100 tonnes de poissons et dévastant l'environnement, privant des milliers de personnes de leurs moyens de subsistance et portant une grave atteinte aux provinces de Quang Binh, Quang Tri, Ha Tinh et de Thua Thien-Hue sur le plan économique.

Nguyen Van Than, directeur général de la plage de Cua Viet, province de Quang Tri, a constaté que la situation s'était améliorée depuis que le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a annoncé l'achèvement des travaux de décontamination marine qui ont garanti la sécurité des activités balnéaires dans les quatre provinces concernées.



"L​'afflux touristique est environ ​cinq fois moindre qu’avant l’incident, mais c'est un signe que le tourisme local se rétablit", a déclaré M. Than.



Selon les statistiques du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, plus de 150 établissements d'hébergement le long des plages locales ont été rénovés pour améliorer leurs services.



Les autorités ont soutenu le rétablissement du tourisme de plage en réduisant l'impôt foncier et en organisant des campagnes de promotion sur les plages propres. -CPV/VNA