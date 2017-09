Truong Thi Mai (droite) et l’ambassadrice du Canada au Vietnam, Ping Kitnikone. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Mme Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central (CC) et chef de la Commission centrale de la Sensibilisation auprès des masses du Parti communiste du Vietnam (PCV), a rencontré, le 20 septembre à Hanoï, l’ambassadrice du Canada au Vietnam, Ping Kitnikone.Lors de la rencontre, Truong Thi Mai a apprécié les bons résultats des relations entre les deux pays ces derniers temps, en constatant que le Vietnam et le Canada disposent de grands potentiels de coopération dans divers secteurs, notamment le commerce, l’investissement, l'aide au développement, l’éducation et la formation. Elle a souhaité que les deux parties continuent ​à coopérer plus étroitement au sein des forums régionaux et internationaux, y compris l'Organisation des Nations Unies (ONU)."Le Parti et l’État vietnamiens créeront les meilleures conditions possibles aux investisseurs étrangers, canadiens inclus", a affirmé Truong Thi Mai, en se déclarant convaincue que les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays se développeront sans cesse dans l'intérêt des deux peuples.De son côté, l’ambassadrice canadienne Ping Kitnikone s'est félicitée du développement fructueux des relations bilatérales, en affirmant que le Canada s’engageait à accélérer la coopération avec le Vietnam, notamment dans l’économie, le commerce et l’investissement pour porter les échanges bilatéraux à une nouvelle hauteur."Le Canada est toujours prêt à soutenir le Vietnam dans les questions liées aux changements climatiques, à la sécurité et à la sécurité sanitaire des aliments, ainsi qu’à l’éducation et à la formation", a ajouté Ping Kitnikone. -NDEL/VNA