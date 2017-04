Troubles à l’ordre public à Dông Tâm : Hanoi en informe

Hanoi (VNA) – La police a introduit le 30 mars une instance et arrêté le 15 avril quatre personnes pour troubles à l’ordre public dans la commune de Dông Tâm, district suburbain de Hanoi, sur le fondement de l’article 245 du Code pénal, a-t-elle fait savoir.

La commune de Dông Tâm se trouve à plus de 30 km du centre-ville de Hanoi. Source: Zing

Ces décisions ont été prises après que des infractions relatives au domaine fontier de la défense ont été constatées et que certains citoyens en manque de connaissances juridiques ont entravé et détenu illicitement des policiers de Hanoi en mission de service public.

Les personnes arrêtées se montrent coopératifs avec les autorités sur les efforts de stabiliser au plus tôt la situation de la sécurité et de l’ordre public, et d’assurer la sûreté et la stabilité de la vie de la population locale, selon la police qui a invité les habitants à la vigilance et à la coopération.

Les organes compétents se concentrent sur la sensibilisation, le dialogue et le règlement des pétitions des habitants locaux pour stabiliser au plus tôt la situation, a indiqué dimanche après-midi 16 avril le comité de sensibilisation et d’éducation du comité exécutif du Parti de la ville de Hanoi. – VNA