Trois élèves et leur capitaine participeront au 3e festival international de la photographie au Japon. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Le comité d’organisation du concours photographique sur le thème «La fierté de ma ville» (The pride of my town), a annoncé que trois élèves ont été choisis pour représenter le Vietnam au 3e Festival international de la photographie pour les élèves du secondaire, qui aura lieu du 27 juillet au 3 août 2017 à Higashikawa, sur l’île de Hokkaido, au Japon.



Ce sont Phan Cảnh Minh Phuoc (Huê), Trân Thanh Tâm et Hoàng Nhât Uyên Tâm (Hô-Chi-Minh-Ville) qui ont ainsi été sélectionnés. L’équipe sera nommée Phu Xuân, et aura pour capitaine le reporter-photographe Nguyên Văn Sơn, dit «Na Sơn».



Selon Na Sơn, l’équipe vietnamienne a cette année de nombreux atouts contrairement aux deux éditions précédentes.



À cette occasion, le photographe Ba Hân a été particulièrement en vue dans le jury. Il a été la cheville ouvrière de ce concours. «Ce sera l’occasion pour eux d’apprendre, mais aussi de montrer au monde que nous vivons dans un pays épris de paix avec une population douce et chaleureuse. Ils seront les ambassadeurs culturels de notre nation», a-t-il déclaré.-CVN/VNA