Trois personnes interpelées après l’incident médical à Hoà Binh

Hoà Binh (VNA) – La police de la province de Hoà Binh (Nord) a engagé jeudi 22 juin une procédure pénale et placé en détention provisoire trois personnes pour leur rôle présumé dans l’incident médical qui a fait huit morts le 29 mai dernier dans la polyclinique provinciale.

Trois personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête ordonnée par le ministère de la Sécurité publique après l’incident médical à Hoà Binh. Photo : VNA

Bui Manh Quôc, âgé de 31 ans et domicilé dans la ville de Bac Ninh (Nord), directeur de la SARL de traitement des eaux Trâm Anh, a été arrêté pour homicide involontaire par "manquement aux règles professionnelles".



Un cadre et un médecin de cette polyclinique ont été également arrêtés respectivement pour "manquement aux obligations professionnelles causant de graves conséquences" et "violation des règles relatives aux soins médicaux".



Le 29 mai dernier, des patients souffrant d’insuffisance rénale chronique ont un traitement prévu, dans le cadre d’un protocole de trois séances par semaine, mais tout a été interrompu quand les premiers patients se sont trouvés mal.



Huit personnes sont décédées lors de la dialyse, les dix autres en état critique ont été transférés à l’hôpital Bach Mai à Hanoi. Ces derniers sont sortis de l’hôpital, jeudi 8 juin, et seront pris en charge en ambulatoire, avec trois séances d’hémodialyse par semaine dans l’hôpital Bach Mai.



Un panel d’experts a indiqué ne pas disposer à ce stade de bases et preuves scientifiques suffisantes pour donner ses conclusions et sur les causes de cet incident. Mais il a pensé aux anomalies éventuelles de l’eau utilisée pour l’hémodialyse, dont la bonne qualité est essentielle pour la sécurité des patients. – VNA