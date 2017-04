Trois hommes d’affaires vietnamiens dans la liste "30 Under 30 Asia"

Hanoi (VNA) - Les fondateurs de Lozi, Nguyen Hoang Trung, et de The Coffee House, Nguyen Hai Ninh, ainsi que le patron de Canavi.vn, Nguyen Hoang Hai figurent dans la liste "30 Under 30 Asia" 2017 du magazine Forbes.



Le magazine américain vient de dévoiler la liste "30 Under 30 Asia" qui répertorie trente personnalités marquantes de moins de 30 ans, actives dans différents domaines en Asie.



Il s’agit de jeunes qui ont brillé dans des secteurs tels que le commerce, les finances, l’administration des entreprises, la communication, l’e-commerce, l’éducation, la recherche scientifique, les arts, la musique, les loisirs, le sport, la mode ou les médias.



Le Vietnam a plusieurs représentants dans cette liste.



1. Nguyen Hai Ninh, 29 ans.

Ninh est le fondateur de deux chaînes de café populaire au Vietnam, que sont Urban Station et The Coffee House. The Coffee House, une version améliorée d’Urban Station, dispose de 43 magasins à travers le pays. Il a mobilisé 1,8 million de dollars d’investissement et dégagé 7 millions de revenus.2. Nguyen Hoang Hai, 26 ansHai a créé le site Canavi.vn en 2015, dans le but de relier les femmes à des emplois appropriés à leur santé et à leurs capacités. En un an, ce site a comptabilisé 20.000 utilisateurs. Mi-2016, Canavi a également mobilisé 110.000 dollars d’investissement. Il est également fondateur de la société de production vidéo ViviDigital.3. Nguyen Hoang Trung, 24 ansTrung est le fondateur de l’application de recherche de restaurants-Lozi en 2012. A ce jour, plus de 2.000 restaurants utilisent cette application avec près de 3 millions d’utilisateurs. En 2015, il a mobilisé des millions de dollars d’investissement de Golden Gate Ventures et de DesignOne Japon.En outre, la chanteuse vietnamienne Suboi, 27 ans, figure étalement dans le classement de Forbes dans le secteur des loisirs et des sports. -CPV/VNA