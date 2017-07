Photo: Internet

Hanoi (VNA) - Au 1er semestre 2017, 6,2 millions de visiteurs internationaux sont venus au Vietnam. TripAdvisor, une page web touristique de renom, vient de publier sa liste des 10 destinations au Vietnam qui séduisent le plus les touristes étrangers.2016 est la première année où l’"industrie sans fumée" du Vietnam a franchi le seuil des 10 millions de touristes internationaux. Depuis le début de l’année, leur nombre a continué d'augmenter, promettant une année fructueuse. De janvier à juin, le Vietnam a comptabilisé 6,2 millions de visiteurs internationaux, +30% en glissement annuel, et 40,7 millions de Vietnamiens, pour un chiffre d’affaires de 255.000 milliards de dôngs.Dans les 10 premières destinations classées par TripAdvisor, Hôi An (Quang Nam) est en tête. Cette ancienne cité est considérée comme un modèle de préservation d’un important port commercial en Asie du Sud-Est des 15ème au 19ème siècles. A Hoi An, au 14ème jour de chaque mois lunaire, les lumières électriques sont remplacées par des lanternes traditionnelles colorées. Le Pont-Pagode (Chua Cau) et le temple de Quan Cong sont des lieux de visite incontournables.Dans cette liste figurent aussi Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Quang Binh, Hue, Da Nang, la baie d’Ha Long (Quang Ninh), Nha Trang (Khanh Hoa), Da Lat (Lam Dong) et Sapa (Lao Cai). -CPV/VNA