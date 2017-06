Tran Thanh Man, nouveau président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam pour le 8e mandat (2014-2019).



Hanoi (VNA) - Le vice-président et secrétaire général du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Tran Thanh Man, a été nommé président du CC du FPV pour le 8e mandat (2014-2019).

Tran Thanh Man succède à Nguyen Thien Nhan, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président du CC du FPV pour le 8e mandat (2014-2019), qui est aussi, actuellement, secrétaire du Comité du Parti pour Ho Chi Minh-Ville.

Nguyen Huu Dung, membre de la Permanence du Comité du Parti, président du Comité du FPV de la province de Quang Tri et membre du CC du FPV, a été nommé vice-président à plein temps du CC du FPV du 8e mandat (2014-2019).

Le nouveau président du CC du FPV Tran Thanh Man a promis de faire tout son possible pour contribuer, de concert avec le Comité permanent, le Présidium et le CC du PFV, à l’œuvre du bloc de grande union nationale et faire valoir le rôle du FPV dans la nouvelle étape. -VNA