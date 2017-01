Trân Dai Quang présente ses vœux du Têt à des cadres et des policiers de la circulation de Hanoi

Le président Trân Dai Quang (​droite) avec les membres de la Police de la circulation de Hanoi. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le président Trân Dai Quang a rendu visite et formulé ses vœux du Têt aux cadres et aux policiers du bureau de la police de la circulation routière et ferroviaire de la ville de Hanoi, vendredi 26 janvier.



Trân Dai Quang a félicité les cadres et les policiers pour leurs bons résultats obtenus l’année dernière, notant au passage que le règlement des embouteillages et l’organisation de la circulation posent toujours des difficultés même à plusieurs pays développés.



Le chef de l’Etat a demandé aux forces de la police de la circulation de Hanoi de se consacrer davantage au traitement rapide des embouteillages, car ceux-ci pourraient nuire au développement socioéconomique de la ville.



Le président Tran Dai Quang a demandé à ce que la police chargée des voies de communication de Hanoi continue de coopérer étroitement avec les organes, les branches et les localités dans le maintien de l’ordre public sur les voies afin de contribuer à la stabilité politique, de renforcer les contrôles, et d'intensifier la sensibilisation de la population aux règles de circulation.



Dans l’immédiat, la police chargée de la circulation de Hanoi doit appliquer avec efficacité les mesures de garantie de la sécurité des communications durant ce Têt de l’Année du Coq afin que la population accueille la Nouvelle Année lunaire dans la joie et la sécurité. - VNA