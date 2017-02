Tramdoc.vn, le rendez-vous en ligne pour les amateurs de lecture

Hanoï (VNA) - Si vous jetez un coup d’œil sur le site tramdoc.vn, vous trouverez beaucoup d'articles qui suscitent des milliers de vues et des centaines de «like» de la part de leurs lecteurs. Si vous avez le temps de lire quelques articles de ce site, vous trouverez qu'il sont non seulement bien écrit, mais aussi substantiels.

Le site tramdoc.vn présente de nombreux livres intéressants d’auteurs vietnamiens et étrangers. Photo : TD/CVN

Environ un an après sa création, le site tramdoc.vn possède un grand nombre de fans : plus de 100.000 sur sa page de lecture Facebook Tram Doc (Read Station en anglais). Beaucoup sont attirés par des articles qui recommandent de bons livres d’auteurs du monde entier.



Rendez-vous des amateurs de lectures



Le site, créé en mars 2016 par quatre jeunes amateurs de livres comme de lecture, est devenu un forum libre pour les amateurs de livres de l’ensemble du Vietnam, un lieu où ils peuvent se rencontrer et partager leur passion pour la lecture. «tramdoc.vn» est un projet du Centre de coopération intellectuelle du Vietnam (VICC).



«Il a été créé pour encourager davantage de jeunes à lire des livres de manière intelligente», affirme Hà Hai Quynh, coordinateur du projet. «Lorsque vous demandez aux jeunes s'ils aiment lire des livres, ils disent oui. Mais, si vous demandez combien de livres ils ont lu, beaucoup ne peuvent pas le dire. Nombre de jeunes ne lisent pas souvent. Nous pensons que la principale raison tient à l’attrait d’autres supports tels que télévision, smartphone et Internet».



«Il est vrai qu'Internet est très attrayant, mais quiconque sait estimer la valeur des livres trouvera que ceux-ci conservent une place importante au XXIe siècle», ajoute-t-elle.



Les fondateurs de ce site, très jeunes pour être nés dans la décennie 90, sont tous passionnés par la lecture. Professionnellement, ce sont des enseignants et des créateurs web. Pour préparer ce site, ils ont d’abord étudié d'autres sites de lecture au Vietnam, pour constater que la plupart privilégient les œuvres de littérature, de psychologie, de technologie et de société.



Ils ont alors décidé de créer un site présentant des oeuvres de toutes littératures, notamment les dernières à être publiées.



Trésors de savoir



En près d’une année, le site a publié de nombreux articles riches d’informations dans différentes rubriques : «Revue de livres», «Œuvres choisies», «Genres», et «Café-livres».



Dans la rubrique «Revue de livres», les lecteurs peuvent trouver des articles sur des auteurs et des critiques de leurs œuvres, qu’elles soient anciennes, rééditées ou nouvelles.



En rubrique «Œuvres choisies», les lecteurs peuvent trouver des listes thématiques de livres. Par exemple, «Dix livres les plus intéressants sur la création» ou «Sept livres à lire pour une start-up» ou «Dix livres de psychologie à lire pour apporter des changements dans sa vie».





tramdoc.vn, une adresse pour les personnes aimant lire. Photo : Thuy Hà/CVN

«Sur le marché du livre actuel, qui est en plein développement, les lecteurs ont du mal à faire leur choix. Ils se demandent, par exemple, «je fais du marketing, quels livres dois-je lire ? Si j'aime la philosophie, quels livres je devrais commencer à lire ? Nous voulons donc les aider», explique Quynh.



Dans Café-livres, on trouve des interviews sur des personnes célèbres de divers domaines du Vietnam comme du reste du monde. Elles parlent de leurs habitudes de lecture, de leurs livres préférés pour donner des idées aux jeunes.



«Beaucoup de gens veulent lire des livres mais ne savent pas quoi lire. Que devraient-ils lire, comment lire ? Et que faire après avoir lu des livres ? Comment appliquer dans la vie quotidienne les enseignements qu’on en retire ? Ces questions semblent simples, mais les réponses ne sont pas aisées», partage Dào Ngoc Minh, directeur du projet.



Point de rendez-vous des fureurs de lire



«Le site tramdoc.vn devrait devenir le principal site vietnamien de critique de livres, de conseils et d’encouragement du lectorat vietnamien à ne se consacrer qu’à des livres intéressants et significatifs», ajoute-t-il.



Bien que récent encore, tramdoc.vn est devenu le rendez-vous idéal pour les personnes qui aime lire. «Je suis très occupé par mon travail, donc je n’ai pas beaucoup de temps pour lire. Mais, grâce à tramdoc.vn, j'ai découvert de nombreux livres intéressants d’auteurs vietnamiens ou étrangers, ce qui me permet de lire», explique Tuyêt Mai, une employée de banque à Hanoï.



Dans les temps à venir, les fondateurs du site souhaitent mettre en place une bibliothèque de 1.000 ouvrages les plus intéressants publiés au Vietnam lors de ces dix dernières années. -CVN/VNA