Tra Vinh: promotion de l'économie coopérative pour un développement durable

Le président du Front de la Patrie Nguyen Thien Nhan travaille avec les autorités locales. Photo: VNA



Tra Vinh (VNA) - Pour un développement économique durable, le président du Front de la Patrie du Vietnam Nguyen Thien Nhan a recommandé à la province de Tra Vinh (S​ud) de développer fortement l'économie coopérative et de créer de nouveaux modèles de coopératives.

En participant à l'économie coopérative, les membres vont ​renforcer leurs expériences​ et informations sur le marché, l'offre et l​a demande, s'approcher des sciences et techniques et trouver plus facilement ​des débouchés pour leurs produits, a-t-il souligné lors d'une séance de travail, le 21 janvier, avec ​les autorités locales sur le développement socio-économique.

Nguyen Thien Nhan a félicité le peuple et l​es autorités de Tra Vinh pour leurs résultats enregistrés en 2016, notamment une croissance économique annuelle de 10,26%.

Tra Vinh compte actuellement 91 coopératives et 1.966 groupes de coopératives. En 2016, la province a accéléré sa réforme administrative et l'amélioration de ​son environnement d'investissement, et attiré ainsi ​des investissements dans l'agriculture et les infrastructures agricoles. En 2017, elle poursuivra cette stratégie.

A cette occasion, le président du Front de la Patrie du Vietnam Nguyen Thien Nhan a rendu visite à 200 familles démunies du district de Tieu Can et de la ville de Tra Vinh, et leur a offert des cadeaux du Têt traditionnel. -VNA