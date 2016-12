Tra Vinh aide ses PMEs à améliorer la valeur des produits à base de cocotier

Photo: VNA

Tra Vinh (VNA) – Le comité de gestion du projet de développement des PME de la province de Tra Vinh (Sud), en collaboration avec l’Université de Can Tho, a organisé un séminaire consacré à l’élaboration d’un plan de soutien des PME locales dans la promotion de la chaîne de valeur des produits à base de coco.

Tra Vinh est la deuxième localité du pays en termes de superficie de culture du cocotier. Actuellement, elle possède 20.000ha de cocotiers produisant chaque année près de 150 millions de noix de coco.

Le professeur associé et docteur Nguyen Phu Son, directeur du Centre de transfert des technologies et de services de l’Université de Can Tho, a souligné la nécessité d’analyser la chaîne de valeur mondiale des produits à base de coco et de se renseigner sur les besoins du marché, les ​normes techniques, et les formalités administratives ​pour l’export de ces produits.

Afin de promouvoir la chaîne de valeur des produits à base de coco, Tra Vinh doit augmenter son rendement et améliorer la qualité de leurs produits conformément aux besoins du marché, a déclaré Trang Tung, représentant du Service provincial de l’Agriculture et de développement rural, avant de demander aux services et secteurs provinciaux concernés, et au comité de gestion du projet de développement des PME, de soutenir les entreprises locales dans la diversification de leurs produits.

Les représentants des services et secteurs locaux et de 22 communes participantes au projets de développement des PME se sont accordés sur la mise en œuvre de groupes de mesures dans le cadre du plan de promotion de la chaîne de valeur des produits à base de coco, élaboré par des experts de l’Université de Can Tho.

Lancé le 30 janvier 2015, le projet de développement des PME de Tra Vinh représente un investissement de 12,1 millions de dollars canadiens dont 11 millions financés par les ministères canadiens des Affaires étrangères, du Commerce international, du Développement international et de la Francophonie. -VNA