À l'événement. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Les pays participant aux négociations de l’accord de libre-échange transpacifique (TPP) ont progressé vers un nouvel accord de libre-échange prévu en novembre prochain suite au retrait américain​, selon le négociateur en chef japonais Kazuyoshi Umemoto.S'adressant ​à la presse vendredi ​22 septembre après deux jours de négociations à Tokyo, M. Umemoto a déclaré que les négociateurs en chef de 11 pays membres du TPP ont ​​convenu de se retrouver le mois prochain et se sont fixés l'objectif de ​​conclure un nouvel accord en marge du Sommet du Forum de coopération économique d'Asie-Pacifique (APEC) tenu en novembre au Vietnam.Au cours du dernier cycle de négociations, trois groupes de travail sur les questions juridiques, de propriété intellectuelle et d'autres questions ont examiné les demandes des pays membres concernant le gel de certaines parties de l'accord initial, en particulier les clauses introduites à la demande des États-Unis.Le TPP a été signé en février 2016 par l'Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, les États-Unis et le Vietnam, couvrant environ 40% de l'économie mondiale.Les États-Unis se sont retirés de cet accord ​après l'investiture en janvier du ​président Donald Trump​. - VNA