Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Du 15 au 18 juillet, près de 100 pongistes de 6 pays et territoires participeront au tournoi international “Raquette d’or” - Coupe Tôn Dông A 2017, organisé par la Fédération de tennis de table de Hô Chi Minh-Ville. Cet événement aura lieu à la Maison des compétitions Nguyên Du, dans le 1er arrondissement.

Mai Hoang My Trang, très attendue au tournoi international «Raquette d’or » 2017. Photo: VNA

Chez les femmes, cette édition accueillera notamment NG Wing Nam (N°61), Nathana Komwong (N°76), Khetkhuan Tamolwan (N°102), Yuka Umemura (N°188). Chez les hommes, notons la présence de Lam Siu Hang (N°113), Seo Hyun-deok (N°120), Kang Dong-soo (N°125), Padasak Tanviriyavechakul (N°197).



De son côté, le Vietnam alignera ses meilleurs représentants tels que Dinh Quang Linh (N°300) et Mai Hoàng My Trang (N°204), ainsi que les nouveaux espoirs Doan Ba Tuân Anh, Nguyên Duc Tuân, Vu Thi Hà, Dinh Thi Huê, Nguyên Thi Nga…, tous titulaires pour les prochains SEAGames 29.



Selon les résultats du tirage au sort, chez les hommes, Vietnam, Corée du Sud A, Japon et Inde seront dans la poule A. Et, chez les filles, Petrosetco (Vietnam), Inde, Hongkong B dans la poule A.



Cette année, la valeur totale des primes s’élève à près de 300 millions de dôngs, soit 100 millions de dôngs de plus que l’an passé. L’équipe championne recevra 30 millions de dôngs et le/la champion(ne) en simple 20 millions de dôngs. -​CVN/VNA