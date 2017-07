Hanoi (VNA) - «Riche en histoire, charme chaotique et cuisine délicieuse, vous ne pouvez pas vous tromper en choisissant entre Hanoi ou Hô Chi Minh-Ville pour un voyage au Vietnam», selon un article publié le 9 juillet ​dans le journal néo-zélandais The New Zealand Herald.

La soupe de nouilles (phở) est le plat le plus connu du Vietnam. Photo: hanoimoi.com.vn.

Que faire?

* Hanoi - la capitale du Vietnam. Le journaliste néo-zélandais conseille aux lecteurs de visiter le vieux quartier, 36 rues qui forment le​ cœur de Hanoi. Les gens vendent de tout, des beignets aux chaussures et livres de contrefaçon. Les marchés de nuit le week-end sont incontournables. Une grande partie de l'ancien quartier est alors fermée aux véhicules, permettant à des artistes et des commerçants ​​d'envahir les r​ues.

D'autres sites historiques célèbres sont également cités dans l'article. Le Musée de l'histoire militaire vous guide dans le passé du Vietnam. À proximité, vous trouverez le mausolée du Président Hô Chi Minh.

* Hô Chi Minh-Ville: Les attractions principales de Hô Chi Minh-Ville (encore appelé Saigon) sont nombreuses. De la beauté de la cathédrale Notre-Dame aux ​témoignages du Musée de la guerre et à l'agitation du marché de Bên Thành, ces lieux représentent l'histoire et la culture vietnamiennes et méritent d'être visités.

Un ajout récent aux charmes de Saigon est la bière artisanale. Bien que les marques connues coûtent plus plus cher que les marques locales, ​s'arrête​r dans un bar à bière artisanale est une bonne façon de passer une bonne après-midi. Commandez ​les bières Platinum, Pasteur Street Brewing, Winking Seal, Heart of Darkness, Fuzzy Logic.

Et si vous avez le temps, sortez du district 1 et parcourez les quartiers pour admirer les rues animées par les motos et les vendeurs de nourriture.

Ce qu'il faut manger

Hanoi: en mentionnant la cuisine locale, le journaliste de The New Zealand Herald recommande le bún chả, une spécialité de Hanoi.

Hô Chi Minh-Ville: la cuisine vietnamienne regorge de saveurs fraîches, d'herbes et d'épices qui se mêlent dans chaque plat. La soupe de nouilles ou pho est le plat le plus connu du Vietnam et Saigon compte d'innombrables endroits pour en manger, des stands de rue aux restaurants raffinés.

Et ne partez pas sans essayer un bánh mì, le sandwich vietnamien. Pour 1 dollar, vous pou​rrez découvrir le bon goût de bánh mì kẹp chả dans la rue Pasteur, avec du porc, de la coriandre et de la sauce épicée dans un pain croustillant. -NDEL/VNA