Tourisme : Phu Quoc table sur 1,8 millions de touristes en 2017

Une plage ​de Phu Quoc. Photo: VNA



Kien Giang (VNA) – L’île insulaire de Phu Quoc, province de Kien Giang, s’efforcera d’accueillir 1,8 million de touristes en 2017, ​ce qui représente une croissance annuelle de 25,5%, et de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 11.150 milliards de dongs (+25%).

Elle escompte recevoir 300.000 visiteurs étrangers, ​soit une croissance de 42,7%.

Pour atteindre ces objectifs, Phu Quoc renforcera ​ses activités de promotion du commerce et du tourisme, ainsi que la préservation des vestiges historiques et de ses sites touristiques.

En outre, Phu Quoc organisera de nombreuses festivités traditionnelles et événements culturels, sportifs et touristiques, créera de nouveaux produits touristiques intéressants, protégera son environnement maritime, et améliorera ses infrastructures et services touristiques.

Phu Quôc intensifiera aussi ses coopérations dans ce secteur avec des partenaires vietnamiens comme étrangers afin d'attirer davantage de touristes.

Actuellement, il y a 220 projets d’investissement dans le secteur du touris​me ​de « l'île des Perles », ​lesquels cumulent plus de 222.000 milliards de dongs, 30 de ces projets étant déjà en service.

Phu Quoc ​possède de nombreu​x potenti​els en termes de ressources et d'environnement naturels pour développer ​son tourisme. En 2016, cet île a ​accueilli plus de 1,45 million de touristes, soit une ​croissance de 63%, ​et réalisé un chiffre d'affaires de plus de 8.920 milliards de dongs pour une progression annuelle de 32,4%. -VNA