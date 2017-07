Bai Sao à Phu Quoc. Photo: VNA



Kien Giang (VNA) - Au premier semestre, la province de Kien Giang (Sud) a accueilli trois millions de touristes, dont 208.300 étrangers, une hausse de 22,5% sur un an.

La destination la plus favorite est Phu Quoc, avec l'accueil d'un million de touristes. La province a réalisé une recette du tourisme de 2.200 milliards de dongs (plus de 96,8 millions de dollars), une hausse annuelle de 20%.

La province s'efforce d'améliorer la qualité des services et des produits touristiques et attire davantage des projets d'investissement. Depuis le début de l'année, Kien Giang a autorisé dix projets d'un investissement total de plus de 4.900 milliards de dongs. Kien Giang compte, à présent, 286 projets d'un fonds de plus de 332.600 milliards de dongs, a indiqué le directeur du Service provincial du tourisme, Tran Chi Dung.

Kien Giang fait sûrement partie des destinations incontournables des touristes vietnamiens et étrangers qui veulent admirer les merveilles de Dame Nature.​

La province dispose d’une longue côte littorale de 200 km et de 143 îlots, condition idéale pour se lancer dans l’écotourisme. Si ses magnifiques plages à sable fin et à eau turquoise suffisent à attirer les amoureux de la mer, les fans de snorkelling, de kayak de mer ou de plongée apprécieront la variété de ses coraux et de ses poissons.

Rattachée à la province de Kien Giang, l’île tropicale de Phu Quoc, aussi appelée la Belle endormie, est nichée dans le golfe de Thaïlande. Les plages immaculées de Phu Quoc sont un petit miracle de Mère nature, ses opulentes forêts tropicales feront le bonheur des marcheurs ou de ceux désirant se reposer à l'abri de la chaleur. -VNA

​