Tien Giang: l'érosion s'aggrave dans les zones côtières

Tien Giang (VNA) - L'érosion menace les zones résidentielles et les terres arables dans les zones côtières des districts de Go Cong et Tan Phu Dong, dans la province de Tien Giang (delta du Mékong).

Au cours de la dernière décennie, la mer a dévoré plus de 1.100 hectares de terres dans les zones côtières de Go Cong, selon la Division provinciale pour l'irrigation et la lutte contre les inondations et les tempêtes du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural.

Une situation similaire a été observée dans de nombreuses îles des estuaires des rivières Cua Tieu et Cua Dai, dans le district de Tan Phu Dong.

Selon le président du comité populaire du district, Nguyen Quoc Khanh, en 2016, la mer a érodé 211 hectares de terres côtières, causant des dommages aux maisons de 26 familles, avec des fermes de crevettes et autres installations. Plus de 15 ha de terres le long de rivières ont également été perdus en raison de l'érosion, au détriment de 142 familles.

Les vents forts et les marées hautes ont augmenté l’empiétement de la mer, en particulier de septembre à décembre, a déclaré Huynh Phuoc Hai, directeur adjoint de la Division pour l'irrigation et la lutte contre les inondations et les tempêtes.

La province a pris des mesures drastiques pour faire face à la situation, dont la plantation de forêts de protection dans les districts de Go Cong et Tan Phu Dong.

La gestion et la protection des forêts locales ont été renforcées et la digue de Go Cong a été consolidée. -CPV/VNA