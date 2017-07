Hanoi (VNA) – Une cinquantaine d’œuvres d’artistes contemporains, tels que Yoko Ono, Bùi Hai Son, Truc-Anh est mise en l’honneur dans le cadre de l’exposition Tỏa/The Foliage (le feuillage), se trouvant au Centre d’art contemporain de Vincom (VCCA) dans la rue Nguyên Trai, Hanoï.

"Ngu ngôn Vàng" (Fable d’or) de l’artiste Truc-Anh. Source: CVN

Les amateurs d’art peuvent visiter jusqu’au 6 août la galerie The Foliage pour y apprécier 51 œuvres contemporaines, conçues par des artistes vietnamiens et étrangers, dont "Rain, Shine, etc" (Pluie, Lumière, etc), créée par l’artiste Sandrine Llouquet, née en 1975 à Montpellier, France ; "Con mat thôi miên (œil hynotisant), une pièce qui se compose de sons, d’images et de sculpture; "Nguôn" (Source) de l’artiste Bùi Hai Son, située au centre de l’exposition, sous le trou percé de la toiture, alors illuminée par les rayons du soleil. Cette pièce est également le grand symbole de la galerie.

"Con mat thôi miên" (œil hynotisant). Source: CVN

"Nguôn" (Source) de l’artiste Bùi Hai Son. Source: CVN"

Le public découvre aussi "Cây uoc nguyên " (Wishing tree, arbre à souhaits) de l’artiste Yoko Ono - veuve de John Lennon. Une œuvre «interactive» où les visiteurs peuvent pendre des morceaux de papiers et y écrire leurs vœux. Ces derniers seront ensuite enterrés au pied de la tour Imagine Peace située en Islande où tous les ans, un pilier de lumière s’y dressera pendant deux mois à partir de l’anniversaire de la disparition du chanteur John Lennon, afin de rendre hommage à cet homme de la musique mondiale.

+Cây uoc nguyên" (Wishing tree/Arbre à souhaits) de l’artiste Yoko Ono-veuve de John Lennon. Photo: CVN

Il s’agit de la première exposition que met en avant le Centre, qui vient d’ouvrir ses portes en juin dernier. Au-delà de l’espace réservé à l’exposition, le Centre comprend des salles de projection, des ateliers, des bibliothèques et ainsi que des archives aux normes internationales.

"Rain, Shine, etc" (Pluie, Lumière, etc), créée par l’artiste Sandrine Llouquet. Source: CVN

Chargé par le Fonds pour le développement artistique de Vincom, le VCCA poursuit trois buts principaux à savoir la préservation et collection du patrimoine culturel et artistique national des œuvres de grandes valeurs, la création d’espaces d’exposition au service du commerce artistique professionnel et enfin l’établissement de ces œuvres précieuses. – CVN/VNA