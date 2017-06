La citadelle des Ho à Thanh Hoa. Photo: VNA

Thanh Hoa (VNA) - La province de Thanh Hoa (Centre) a décidé d'investir 27,9 milliards de dongs pour développer le tourisme, a-t-on appris du Comité populaire provincial.

La province se concentre sur l'accélération des projets importants comme le développement des infrastructures de la zone touristique de Hai Hoa et Lam Kinh, du tourisme communautaire dans les districts de Lang Chanh, Ba Thuoc, Cam Thuy, Vinh Loc...

Elle projette d'édifier les zones touristiques maritimes modèles à Quang Xuong, Hai Tien... parallèlement au développement d​u tourisme culturel et spirituel, des villages de métier et l'accélération de la promotion du tourisme dans les sites connus.

Thanh Hoa vise en 2020 plus de 11,2 millions de touristes pour une recette totale de 20.500 milliards de dongs.

La province ​compte plus de 1.530 sites touristiques culturels et historiques, notamment la citadelle des Ho reconnu patrimoine culturel mondial par l'UNESCO. Elle dénombre aussi 210 fêtes traditionnelles et de nombreux villages de métier et plats traditionnels. -VNA