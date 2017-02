Thaïlande: Le Premier ministre affirme la stabilité financière du gouvernement

Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-ocha a affirmé que la situation financière du pays rest​ait stable, en réponse à des ​informations de médias locaux ​selon lesquelles le Trésor national actuel ​s'élevait à seulement 74,9 milliards de baths, soit environ 2,14 milliards de dollars, le niveau le plus bas de ces dernières années.



Le Premier ministre thaïlandais a expliqué que la ​baisse du Trésor ​public était due à l'augmentation des investissements publics dans les projets d'infrastructure pour stimuler l'investissement étranger et les projets de réforme socio-économique.



Il a déclaré que les dépenses gouvernementales sont transparentes, conformément à la loi et aux intérêts nationaux.



Il a également souligné la stabilité de la situation financière du pays avec 169 milliards de dollars ​de réserve de devises étrangères à compter du 27 janvier.



Cependant, les experts financiers thaïlandais ont encore exprimé leurs préoccupations ​devant la chute du ​Trésor public.



Plus tôt, le 7 février, le Bureau de la politique fiscale du ministère des Finances avait modifié ses prévisions ​de croissance économique du pays en 2017 à 3,6%, soit 0,2 point de plus de plus que sa prévision précédente. -VNA